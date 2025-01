Onde assistir a Pouso Alegre x Atlético-MG ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Mineiro 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (26), no Estádio Manduzão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Pouso Alegre e Atlético-MG se enfrentam neste domingo (26), às 16h (de Brasília), no Estádio Manduzão, pela terceira rodada do Campeonato Mineiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa).

Em busca da primeira vitória no Campeonato Mineiro, o Atlético-MG ocupa a lanterna do Grupo A, com apenas dois pontos conquistados. Até o momento, o Galo empatou sem gols com o Aymorés e por 1 a 1 com o Democrata GV. Por outro lado, o Pouso Alegre, na última posição do Grupo C e ainda sem pontos, acumula derrotas para o Athletic Club, por 1 a 0, e para o América-MG, por 7 a 0.

Prováveis escalações

Pouso Alegre: Adilson; Rafinha, Victão, Maílson e Jonathan; Magno, Sandro, Ray; Foguinho, Wandinho e Tháileon.

Atlético-MG: Gabriel Delfim; Kayque, Dudu, Renan, Júlio César; Paulo Vitor, Eric, David Kauã, Robert; Louback e Luiz Filipe.

Desfalques

Pouso Alegre

Sem desfalques confirmados.

Atlético-MG

Vitinho, com tendinite no joelho direito, e Pedro Ataíde, com lesão muscular, são desfalques para a equipe.

Quando é?

Data: domingo, 26 de janeiro de 2025

domingo, 26 de janeiro de 2025 Horário: 16h (de Brasília)

16h (de Brasília) Local: Estádio Manduzão - Pouso Alegre, MG

