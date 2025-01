Onde assistir a Portuguesa-RJ x Fluminense ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Carioca 2025

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (23), no Estádio Luso-Brasileiro; confira a transmissão e outras informações do jogo

Portuguesa-RJ e Fluminense se enfrentam nesta quinta-feira (23), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Luso-Brasileiro, pela quarta rodada da Taça Guanabara 2025. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa).

Ainda sem vencer na Taça Guanabara, o Fluminense entra em campo pressionado em busca da recuperação. Após estrear com empate sem gols com o Sampaio Corrêa, o Tricolor foi derrotado pelo Volta Redonda por 1 a 0 e, na sequência, empatou com o Maricá por 1 a 1. No momento, a equipe ocupa a décima posição, com dois pontos.

Já a Portuguesa-RJ, em terceiro lugar, com seis pontos, está a apenas um ponto do líder Maricá. Até agora, a Lusa venceu o Bangu por 1 a 0 e o Madureira por 2 a 1, mas foi derrotada pelo Botafogo por 2 a 0.

Prováveis escalações

Fluminense: Vitor Eudes; Guga, Ignácio, Freytes (Manoel) e Renê (Fuentes); Nonato, Martinelli (Hércules) e Lima; Canobbio, Riquelme (Paulo Baya) e Kauã Elias.

Portuguesa-RJ: Bruno; Lucas Mota, Ian, Thomás Kayck, Kayke Silva; Wellington, João Paulo, Anderson Rosa, Romarinho; Joãozinho, Lohan.

Desfalques

Fluminense

Ganso está machucado.

Portuguesa-RJ

Miguel Vinícius cumprirá suspensão.

Quando é?

Data: quinta-feira, 23 de janeiro de 2025

quinta-feira, 23 de janeiro de 2025 Horário: 21h30 (de Brasília)

21h30 (de Brasília) Local: Estádio Luso-Brasileiro - Ilha do Governador, RJ

