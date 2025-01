Onde assistir a Porto x Santa Clara ao vivo, na internet e na TV no Brasil e em Portugal, escalação, horário e mais do Campeonato Português 2024/25

Equipes entram em campo neste domingo (26), pela 19ª rodada da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

O Porto recebe o Santa Clara na tarde deste domingo (26), às 15h (no horário de Brasília, no Brasil) e 18h (no horário de Lisboa, em Portugal), pela 19ª rodada da Liga Portugal 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+, no streaming, para o Brasil (veja a programação completa aqui). Em Portugal, a partida terá transmissão do Sport TV, na TV fechada.

O Porto volta a campo pelo Campeonato Português em busca de recuperação após a derrota para o Olympiacos na Europa League, dentro de casa, no Estádio do Dragão. No cenário nacional, a equipe entra pressionada, especialmente após a demissão do técnico Vítor Bruno. O treinador deixou o clube na terceira posição da tabela, com 40 pontos. Para substituí-lo, o presidente André Villas-Boas deve optar por Martín Anselmi, atualmente no comando do Cruz Azul, do México.

Enquanto isso, a situação é diferente no Santa Clara. Em destaque no campeonato, ocupando o quinto lugar com 31 pontos, o time teme perder seu técnico, Vasco Matos. O treinador despertou o interesse do Botafogo, que monitora sua possível contratação após o trabalho consistente na temporada.

Prováveis escalações

Divuglação / Santa Clara

Porto: Costa; Mario, Pérez, Otávio, F. Moura; Varela, Jaime, D. Namaso; Vieira, Galeno e Borges. Auxiliar Técnico: José Tavares.

Santa Clara: Gabril Batista; Lima, Rocha, Venancio; Calila, Ferreira, Adriano, MT; Lopes, Gabriel Silva e Safira. Técnico: Vasco Matos.

Desfalques

Porto

Martim Fernandes, Marko Grujic, Wendell e Iván Marcano, machucados, estão fora. Além disso, Samu Omorodion e Nico González, suspensos, também são desfalques.

Santa Clara

Matheus Pereira, suspenso, e Pedro Pacheco, machucado, estão fora.

Quando é?