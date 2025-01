Onde assistir a Ponte Preta x Santos ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Paulista 2025

Equipes entram em campo neste domingo (19), no Estádio Moisés Lucarelli; confira a transmissão e outras informações do jogo

Ponte Preta e Santos se enfrentam neste domingo (19), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela segunda rodada do Campeonato Paulista 2025. A partida terá transmissão ao vivo do TNT na TV fechada e da Max via streaming (confira a programação completa).

Em busca do 23º título do Paulistão, o Santos volta a campo após derrotar o Mirassol por 2 a 1 na rodada de estreia. Atualmente, o Peixe ocupa a vice-liderança do Grupo B, com três pontos, e pode assumir a ponta em caso de vitória. Guarani, RB Bragantino e Portuguesa completam a chave. Sem Yeferson Soteldo, com uma entorse no tornozelo, está fora. Thaciano pode assumir a posição.

A Ponte Preta, por sua vez, está na terceira posição do Grupo D após vencer o Novorizontino por 1 a 0 na primeira rodada do Paulistão. Palmeiras, São Bernardo e Velo Clube completam o grupo.

Prováveis escalações

Ponte Preta: Diogo Silva; Saimon, Emerson, Danilo; Maguinho, Lucas Cândido, Índio, Serginho, Artur; Jean Dias, Pedro Vilhena.

Santos: Gabriel Brazão; JP Chermont, João Basso, Luan Peres e Escobar; Tomás Rincón, Diego Pituca e Thaciano; Lucas Braga, Wendel Silva e Guilherme.

Desfalques

Ponte Preta

Dudu, expulso contra o Novorizontino, está fora.

Santos

Yeferson Soteldo sofreu uma entorse no tornozelo.

Quando é?