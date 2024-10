Onde assistir a Polônia x Brasil ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Mundo feminina sub-17 de 2024

Seleções entram em campo nesta quarta-feira (23), pela terceira rodada da fase de grupos; veja como acompanhar na TV e na internet

O Brasil encara a Polônia na tarde desta quarta-feira (23), às 17h (de Brasília), no CFC Stadium, em Santiago de los Caballeros, na República Domininca, pela terceira rodada da fase de grupos, o D, da Copa do Mundo feminina sub-17 de 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV 3, na TV fechada, do Globoplay, no streaming, do FIFA+, na internet, e da CazéTV, no YouTube e no PrimeVideo, também no streaming (veja a programação completa aqui).

O Brasil ocupa a terceira colocação do Grupo D com três pontos, após dois jogos – uma vitória e uma derrota. A líder do grupo é a Polônia, com quatro pontos em duas partidas, tendo vencido uma e empatado a outra. No mesmo horário, Japão e Zâmbia se enfrentam; o Japão também tem quatro pontos, enquanto a Zâmbia ainda não somou nenhum. Para avançar de fase, o Brasil precisa, no mínimo, de um empate contra a Polônia. Em caso de derrota, a seleção brasileira estará eliminada da competição.

Prováveis escalações

Polônia: Julia Wozniak; Oliwia Lapinska, Magda Piekarska, Iga Witkowska; A. Kusmierczyl, Z. Witek, Sobierajska, K. Wyrwas, Pagowska; Oliwia Zwiazek e Aisha Nsangou. Técnico: Marcin Kasprowicz.

Brasil: Ana Morganti Costantin; Martins, Sofia Couto, Mazzotti, Isabela Lins Araújo; Kaylane Vieira, Larissa Forte, Giovanna Waksman Costa; Ana Clara Alves, Kalena Erica Bellini e Juliana Melo Harris. Técnico: Simone Gomes Jatobá.

Quando é?