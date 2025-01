Onde assistir a Picos x São Paulo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copinha 2025

Equipes entram em campo nesta terça-feira (7), no Estádio Zezinho Magalhães; confira a transmissão e outras informações do jogo

Picos e São Paulo se enfrentam nesta terça-feira (07), às 19h (de Brasília), no Estádio Zezinho Magalhães, em Jaú, pela segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025. A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV no YouTube (confira a programação completa).

Tetracampeão, mas sem conquistar o título da Copinha desde 2019, o São Paulo busca manter o aproveitamento de 100% nesta edição do torneio, após estrear com vitória por 2 a 0 sobre o Serra Branca. No momento, o Tricolor divide a liderança do Grupo 11 com o XV de Jaú. Já o Picos, que foi derrotado pelo XV de Jaú por 3 a 0 na primeira rodada, tenta se recuperar na competição.

Prováveis escalações

Picos: Vitor; Caio, João Victor, João Emanuel e Eric Carvalho; Luis Henrique, Eliel e Raí; Kauan, Felipe da Silva e Jeovan.

São Paulo: João Pedro; Maik, Kauê, Andrade e Guilherme Reis; Negrucci e Hugo; Lucca, Alves e Ferreira; Ryan Francisco.

Desfalques

Picos

Cauã está lesionado, enquanto Veyson sofreu uma convulsão após choque de cabeça e está fora por 10 dias.

São Paulo

Igor Felisberto foi convocado para Seleção Brasileira Sub-20.

Quando é?