Onde assistir a Philadelphia Eagles x Green Bay Packers ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da NFL 2024/25

Neo Química Arena, em São Paulo, sediará confronto da rodada inaugural da temporada regular da NFL

Philadelphia Eagles e Green Bay Packers se enfrentam nesta sexta-feira (6), às 21h15 (horário de Brasília), em jogo válido pela semana 1 da temporada regular da NFL de 2024/25. O palco da disputa será a Neo Química Arena, estádio do Corinthians, em São Paulo, e há diversas formas de assistir à partida: Rede TV (TV aberta), ESPN (TV fechada), Disney+ (streaming), NFL Game Pass (DAZN e streaming) e CazéTV (Youtube e Prime Video).

A expectativa para a partida é enorme no Brasil. Além de ser a primeira vez em que um jogo da principal liga de futebol americano do mundo acontece em solo brasileiro e em toda a América do Sul, o público presente na Arena poderá prestigiar dois times tradicionais da NFL.

Campeão do Super Bowl LII, em 2017, o time da Filadélfia bateu na trave em 2022/23, mas foi derrotado pelo Kansas City Chiefs na grande decisão do torneio. Jalen Hurts, Saquon Barkley e companhia querem um desempenho melhor do que na última temporada e têm seu primeiro grande desafio pela frente.

Os Packers vão atrás de sua quinta conquista do Super Bowl nesta temporada. Campeã em 1967, 1968 e 1997 - além das nove da era anterior - a franquia não comemora o título desde 2011, e nomes como Jordan Love e Jaire Alexander buscarão começar com o pé direito para chegar longe em 2024/25.

Prováveis escalações

Philadelphia Eagles: Não divulgada.

Green Bay Packers: Não divulgada.

Desfalques

Philadelphia Eagles

A equipe não contará com uma série de lesionados para o duelo: Ainias Smith (WR), Albert Okwuegbunam Jr (TE), Jacob Harris (WR), James Bradberry IV (CB), Joseph Ngata (WR), Le’Raven Clark (OT), McCallan Castles (TE) e Sydney Brown (S).

Green Bay Packers

AJ Dillon (RB), Jonathan Ford (DT), LJ Davis (CB), Ralen Goforth (LB) e Tyler Davis (TE) estão na lista de contundidos da equipe.

Quando é?

Data: sexta-feira, 6 de setembro de 2024

Horário: 21h15 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena - São Paulo, Brasil

Transmissão: Rede TV, ESPN, Disney+, CazéTV e NFL Game Pass