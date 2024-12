Onde assistir a Philadelphia Eagles x Carolina Panthers ao vivo, na internet e na TV, desfalques, horário e mais da NFL 2024

Eagles buscam a oitava vitória seguida, enquanto Panthers tentam surpreender fora de casa na 14ª semana da NFL

Philadelphia Eagles e Carolina Panthers se enfrentam neste domingo (08), às 15h (de Brasília), Lincoln Financial Field, em Filadélfia, na Pensilvânia em jogo válido pela semana 14 da NFL. A partida terá transmissão ao vivo da RedeTV!, na TV aberta, e do NFL Game Pass no DAZN, pelo streaming.

Os Philadelphia Eagles chegam embalados, buscando ampliar a sequência de vitórias consecutivas para oito jogos. Com um recorde de 10-2, a equipe se destaca como uma das principais candidatas ao título da temporada. O ataque, liderado por Saquon Barkley, tem dominado os adversários, enquanto a defesa sólida dificulta as ações dos rivais. Jogando em casa e com uma campanha impecável nas últimas rodadas, o objetivo é manter o domínio e garantir mais um passo rumo aos playoffs.

Já os Carolina Panthers, que ocupam a última posição da NFC Sul com 3-9, buscam evolução e consistência em um ano de reconstrução. Apesar das dificuldades, o time tem mostrado competitividade recente, com Bryce Young começando a apresentar um desempenho mais sólido como quarterback. Mesmo diante do favoritismo dos Eagles, os Panthers esperam manter os jogos disputados e quem sabe surpreender fora de casa.

Desfalques

Philadelphia Eagles

Johnny Wilson (hamstring), Darius Slay Jr. (concussão), DeVonta Smith (concussão), Dallas Goedart (joelho) e Britan Covey (pescoço) são dúvidas.

Carolina Panthers

Jalen Coker (quadríceps), Nick Scott (posterior da coxa), Miles Sanders (tornozelo), Ian Thomas (panturrilha).

Quando é?