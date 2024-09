Onde assistir a Peru x Colômbia ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026

Seleções entram em campo nesta sexta-feira (06), no Estádio Nacional; confira a transmissão e outras informações do jogo

Peru e Colômbia se enfrentam nesta sexta-feira (06), às 22h30 (de Brasília), no Estádio Nacional, em Lima, pela sétima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV 3 na TV fechada (veja a programação completa).

Eliminado da Copa América ainda na fase de grupos, o Peru agora concentra suas atenções nas Eliminatórias Sul-Americanas, em busca da primeira vitória. Na última posição, com apenas dois pontos, a seleção peruana acumula dois empates e quatro derrotas.

Por outro lado, a Colômbia disputa as primeiras posições das Eliminatórias. Em terceiro lugar, com 12 pontos, a seleção colombiana permanece invicta, somando três vitórias e três empates, com um aproveitamento de 66%.

Prováveis escalações

Peru: Gallese; Corzo, Zambrano e Callens; Advincula, Tapia, Quispe, Cartagena e Andy Polo; Lapadula e Edison Flores.

Colômbia: Camilo Vargas; Muñoz, Sánchez, Cuesta e Mojica; Richard Ríos (Uribe), Lerma e Jhon Arias; James Rodríguez, Córdoba e Luis Díaz.

Desfalques

Peru

Sem desfalques confirmados.

Colômbia

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

Data: sexta-feira, 06 de setembro de 2024

Horário: 22h30 (de Brasília)

Local: Estádio Nacional - Lima, PER