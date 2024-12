Onde assistir a Peñarol x Rosario Central ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Libertadores 2024

Clubes se enfrentam nesta terça pela sexta e última rodada do grupo G do torneio; confira mais detalhes

Peñarol e Rosario Central entram em campo nesta terça-feira (28), às 19h (horário de Brasília), em confronto válido pela sexta e última rodada do grupo G da Copa Libertadores 2024. O jogo acontece no Estádio Campeón del Siglo e terá transmissão ao vivo da ESPN 3, na TV fechada, e do Star+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Embalado por cinco vitórias seguidas, o Peñarol chega bem para o duelo. Vice-líder do grupo com nove pontos, o time uruguaio só depende de si para avançar ao mata-mata. Até mesmo um empate é suficiente para selar a classificação.

Para o Rosario Central, só a vitória interessa. Terceiro colocado do grupo com sete pontos, o clube argentino precisa dos três pontos a qualquer custo em Montevidéu para poder confirmar sua vaga nas oitavas de final.

Os dois clubes se enfrentaram pela última vez no dia 4 de abril. Em jogo válido pela primeira rodada desta mesma edição da Libertadores, o Rosario Central levou a melhor ao vencer o Peñarol por 1 a 0. Quintana foi o autor do gol.

Prováveis escalações

Peñarol: Randall Rodríguez; Léo Coelho, Gianoli, Herrera; Castillo, Ignacio Sosa, Cristóforo, Diego Sosa; González; Matheus Babi, Neris. Técnico: Diego Aguirre

Rosario Central: Werner; Coronel, Komar, Giménez, Alan Rodríguez; Ibarra, Ortiz; Giaccone, Gómez, Lo Celso; Martínez Dupuy. Técnico: Miguel Ángel Russo

Desfalques

Peñarol

Sem desfalques confirmados.

Rosario Central

Sem desfalques confirmados.

Quando é?