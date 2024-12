Onde assistir a Peñarol x Atlético-MG ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Libertadores 2024

Equipes entram em campo nesta terça-feira (14), no Estádio Campeón del Siglo; confira a transmissão e outras informações do jogo

Peñarol e Atlético-MG se enfrentam nesta terça-feira (14), às 19h (de Brasília), no Estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2024. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Star+ no streaming (veja a programação completa).

Já classificado para as oitavas de final e sendo o único time com 100% de aproveitamento na Libertadores, o Atlético-MG lidera o Grupo G, com 12 pontos conquistados em quatro rodadas disputadas. Para o confronto, o técnico Gabriel Milito optou por levar força máxima para o embate no Uruguai, visando garantir a melhor campanha na fase de grupos do torneio.

Do outro lado, o Peñarol encontra-se na vice-liderança do Grupo G, com seis pontos, lutando pela última vaga na próxima fase. Até o momento, a equipe acumula duas vitórias (contra o Caracas por 5 a 0 e 1 a 0) e duas derrotas (para o Atlético-MG por 3 a 2 e o Rosario Central por 1 a 0).

Prováveis escalações

Peñarol: Aguerre, Byron Castillo (Pedro Milans), Leo Coelho, Guzmán Rodríguez, Maxi Olivera; Damián Garcia, Gastón Ramírez, Leonardo Fernández, Eduardo Darias, Leonardo Sequeira, Maxi Silvera. Técnico: Diego Aguirre.

Atlético-MG: Everson; Saravia, Bruno Fuchs, Battaglia e Guilherme Arana; Otávio, Alan Franco, Zaracho e Gustavo Scarpa; Paulinho e Hulk. Técnico: Gabriel Milito.

Desfalques

Peñarol

Guillermo De Amores, Javier Méndez, Franco González, Camilo Mayada, Javier Cabrera estão machucados.

Atlético-MG

Rubens e Paulo Vitor são os únicos desfalques.

Quando é?