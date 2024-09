Onde assistir a Paraguai x Brasil ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026

Seleções entram em campo nesta terça-feira (10), no Estádio Defensores del Chaco; confira a transmissão e outras informações do jogo

Paraguai e Brasil se enfrentam nesta terça-feira (10), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, pela oitava rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo da Globo na TV aberta e do SporTV na TV fechada (veja a programação completa).

Após vencer o Equador por 1 a 0, o Brasil volta a campo buscando emplacar a segunda vitória consecutiva. Antes disso, a seleção brasileira empatou três dos quatro jogos disputados na Copa América, vencendo apenas o Paraguai por 4 a 1. No momento, a equipe ocupa a quarta posição, com 10 pontos, oito a menos do que a líder Argentina.

Por outro lado, o Paraguai, em sétimo lugar, com seis pontos, vem de dois empates e uma derrota nos últimos três jogos disputados nas Eliminatórias.

Mais artigos abaixo

Em 83 jogos disputados entre as seleções, o Brasil soma 50 vitórias, contra 11 do Paraguai, além de 22 empates. No último encontro válido pela fase de grupos da Copa América 2024, a seleção brasileira goleou por 4 a 1.

Prováveis escalações

Brasil: Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana; André, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rodrygo, Endrick e Vini Júnior.

Paraguai: Gatito Fernández; Velázquez, Balbuena, Alderete e Junior Alonso; Villasanti, Bobadilla, Diego Gómez e Almiron; Julio Enciso e Isidro Pitta.

Desfalques

Brasil

Sem desfalques confirmados.

Paraguai

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

Data: terça-feira, 10 de setembro de 2024

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Defensores del Chaco - Assunção, PAR