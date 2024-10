Onde assistir a Panathinaikos x Chelsea ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Conference League 2024/25

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (24), pela segunda rodada da primeira fase da competição; veja como acompanhar na internet

O Panathinaikos, da Grécia, recebe o Chelsea, da Inglaterra, na tarde desta quinta-feira (24), às 13h45 (de Brasília), no Estádio Olímpico de Atenas, em Marousi, pela segunda rodada da primeira fase da Conference League 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV, no YouTube e no Prime Video, no streaming (veja a programação completa aqui).

O Panathinaikos, que empatou com o Borac na estreia, ocupa a sexta posição no Campeonato Grego e tem três desfalques por lesão: Dimitris Limnios, Andraz Sporar e Fotis Ioannidis. O brasileiro Tetê, com cinco gols e uma assistência, é um dos principais nomes do time. Já o Chelsea, também sexto colocado em sua liga, venceu o Gent por 4 a 2, mas não contará com Palmer, Lavia e Fofana nesta fase da Conference League. Reece James, recuperado de lesão, ainda deve ser poupado pelo técnico Enzo Maresca, que deve optar por uma equipe mista no jogo na Grécia.

AFP

Prováveis escalações

Panathinaikos: Dragowski; Kotsiras, Jedvaj, Ingason, Mladenovic; Arão, Cerin, Bakasetas; Tetê, Duricic e A. Jeremejeff. Técnico: Diego Alonso.

Chelsea: Jorgensen; Disasi, Adarabioyo, Badiashile, Veiga; Casadei, Dewsbury-Hall, Felix; Neto, Mudryk e Nkunku. Técnico: Enzo Maresca.

Desfalques

Panathinakos

Fotis Loannidis, Dimitris Limnios, Andraz Sporar e Philipp Max estão fora.

Chelsea

Ben Chilwell, Cole Palmer, Romeo Lavia e Wesley Fofana estão fora.

Quando é?