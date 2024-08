Onde assistir a Palmeiras x Santos ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das quartas de final do Campeonato Brasileiro sub-20 2024

Em busca de vaga nas semis, clássico sub-20 será disputado em Santo André com torcida única; confira como acompanhar

Palmeiras recebe o Santos na tarde desta quarta-feira (28), às 17h45 (horário de Brasília), no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André, pelas quartas de final do Brasileirão sub-20. A partida será transmitida pelo SporTV, na TV fechada (veja a programação completa aqui).

O Palmeiras chega ao confronto como a equipe de melhor campanha na competição, tendo encerrado a fase inicial na liderança da tabela. Sob o comando de Lucas Andrade, o Verdão busca seu terceiro título na categoria, após as conquistas em 2018, superando o Vitória, e em 2022, com o gol de Endrick na final contra o Corinthians. A equipe vem embalada por uma goleada de 5 a 0 sobre o Botafogo-SP no Paulista.

Do outro lado, o Santos, liderado por Orlando Ribeiro, encara o desafio de enfrentar o Palmeiras sem o apoio de sua torcida. O time alvinegro vem de uma derrota por 2 a 0 para o Bragantino no Paulistão Sub-20, o que aumenta ainda mais a pressão sobre os jovens santistas.

Mais artigos abaixo

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!

Prováveis escalações

Palmeiras: Aranha; Edney, Robson, Benedetti (Gabriel Vareta) e Arthur (André Lucas); Patrick (Rafael Coutinho), David e Allan (Luis Arthur); Thalys, Daniel e Sorriso. Técnico: Lucas Andrade.

Santos: Gustavo Jundi, Marcelo Tórrez, Samuel, Diego Matos, Lenin, Kenay Martins, Padula, Ronald Perlaza , Everton, Lucas Yan, Enzo Monteiro. Técnico: Orlando Ribeiro.

Desfalques

Palmeiras

Sem desfalques confirmados.

Santos

Sem desfalques confirmados.

Quando é?