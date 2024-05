Onde assistir a Palmeiras x San Lorenzo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Libertadores 2024

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (30), no Allianz Parque; confira a transmissão e outras informações do jogo

Palmeiras e San Lorenzo se enfrentam nesta quinta-feira (30), às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, pela sexta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2024. A partida terá transmissão ao vivo no streaming do Paramount+ (veja a programação completa).

Já classificado para as oitavas de final e líder do Grupo F, o Palmeiras está invicto na Libertadores, com quatro vitórias e um empate. Para o confronto, o técnico Abel Ferreira poderá realizar algumas mudanças na equipe, levando em conta os desfalques previstos para a Copa América.

Do outro lado, o San Lorenzo busca confirmar sua vaga no mata-mata da Libertadores. Na vice-liderança do grupo, com sete pontos, a equipe está três pontos à frente do Independiente del Valle e do Liverpool-URU.

Prováveis escalações

Palmeiras: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez (Naves), Murilo e Piquerez (Vanderlan); Aníbal Moreno, Zé Rafael e Raphael Veiga; Estêvão, Lázaro e Endrick (Flaco López).

San Lorenzo: Facundo Altamirano (Gastón Gómez); Agustín Giay, Jhohan Romaña, Gastón Campi, Gonzalo Luján, Eric Remedi, Elian Irala, Alexis Cuello, Iván Leguizamón; Malcom Braida, Adam Barreiro.

Desfalques

Palmeiras

Bruno Rodrigues está machucado.

San Lorenzo

Nahuel Barrios está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos.

Quando é?