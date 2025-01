Onde assistir a Palmeiras x Referência ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da segunda fase da Copinha 2025

Depois de avançarem da fase de grupos, clubes decidem quem fica com a vaga na próxima fase do mata-mata

Palmeiras e Referência jogam nesta segunda-feira (13), às 19h30 (horário de Brasília), em confronto válido pela segunda fase da Copinha 2025. A partida acontece na Arena Barueri e tem transmissão ao vivo do Sportv (veja a programação completa de futebol aqui).

Com duas vitórias e um empate na fase de grupos, o Palmeiras vai em busca de seguir adiante na competição. Com sete pontos somados, o Verdão se classificou para a segunda fase como primeiro colocado do grupo 19.

A campanha do Referência é bem parecida. Também com dois triunfos e um empate na primeira fase, o time de Embu das Artes ficou atrás do Sport nos critérios de desempate e avançou em segundo lugar do grupo 20 do torneio.

Prováveis escalações

Palmeiras: Deivid; Edney, Robson, Gabriel Vareta, Arthur; Rafael Coutinho, Gilberto, Luis Arthur, Agner; Erick Belé, Riquelme Fillipi. Técnico: Lucas Andrade

Referência: Vini; Nascimento, Marcelão, Monteiro, Bob; Meireles, Xavier, Luciano, Guima; Duran, Cocada. Técnico: Rodrigo Camargo

Desfalques

Palmeiras

Sem ausências confirmadas.

Referência

Sem ausências confirmadas.

Quando é?