Onde assistir a Palmeiras x RB Bragantino ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Paulista Feminino 2024

Com vagas garantidas no mata-mata, times medem forças pela última rodada do Paulistão da categoria; confira os detalhes

Palmeiras e RB Bragantino duelam neste domingo (29), às 11h (horário de Brasília), em confronto da última rodada do Campeonato Paulista Feminino 2024. O jogo acontece no Estádio Jayme Cintra e terá transmissão ao vivo do Sportv 2 (veja a programação completa aqui).

Líder do campeonato com 22 pontos, o Palmeiras já está garantido nas quartas de final. No entanto, busca manter a liderança, já que possui a mesma pontuação do vice-líder e rival Corinthians, levando vantagem apenas no saldo de gols (25 contra 19).

O RB Bragantino também está confirmado no mata-mata. Ocupando o quinto lugar com 17 pontos somados, o time de Bragança Paulista pode terminar a rodada até na terceira colocação, dependendo da combinação de resultados.

Prováveis escalações

Palmeiras: Natascha; Bruna Calderan, Poliana, Pati Maldaner, Fe Palermo; Ingryd Lima, Diany Martins, Brena Carolina; Isadora Amaral, Lais Estevam, Amanda Gutierres. Técnica: Camilla Orlando

RB Bragantino: Thalya Nobre; Débora, Stella, Letícia Teles; Brenda Pinheiro, Lelê, Laís, Rhayanna, Letícia Pires; Emily, Thayslane. Técnico: Humberto Simão

Desfalques

Palmeiras

Sem ausências confirmadas.

RB Bragantino

Sem ausências confirmadas.

Quando é?