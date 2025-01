Onde assistir a Palmeiras x Náutico-RR ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copinha 2025

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (3), na Arena Barueri; confira a transmissão e outras informações do jogo

Palmeiras e Náutico-RR se enfrentam nesta sexta-feira (03), às 18h (de Brasília), na Arena Barueri, pela primeira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025. A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV no YouTube (confira a programação completa).

Após conquistar os títulos de 2022 e 2023, o Palmeiras vai em busca do tricampeonato da Copinha. No último ano, o Verdão foi eliminado na terceira fase para o Aster. Por outro lado, o Náutico-RR vai disputar o torneio pela segunda vez em sua história. Ambas as equipes estão no Grupo 19, ao lado de Oeste e Santa Cruz-AC.

Prováveis escalações

Palmeiras: Deivid Andrade; Gilberto Junior, Robson, Benedetti e Arthur Gabriel; Rafael Coutinho, Patrick Silva e Allan Elias; Luighi, Thalys e Riquelme Fillipi.

Náutico-RR: Carlos Daniel; Mato Grosso, Matheus William, Yago e Isaías; Ibson, Kiko, Eduardo e José Carlosl Pedro e Maykon.

Desfalques

Palmeiras

Sem desfalques confirmados.

Náutico-RR

Não há desfalques confirmados.

Quando é?