Onde assistir a Palmeiras x Fluminense ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da final do Campeonato Brasileiro sub-17 2024

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (01), no Allianz Parque; confira a transmissão e outras informações do jogo

Palmeiras e Fluminense se enfrentam nesta sexta-feira (01), às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela final do Campeonato Brasileiro sub-17. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada (veja a programação completa).

Em busca do terceiro título do Brasileirão, o 17º da história, o Palmeiras conquistou a classificação para a final após eliminar o Corinthians por 5 a 3 nas quartas de final e o Botafogo por 3 a 1 na semifinal. Já na primeira fase, terminou na liderança do Grupo B, com 25 pontos.

Já o Fluminense possui um título do Campeonato Brasileiro Sub-17, conquistado em 2020 contra o Athletico-PR. Na edição atual do torneio, o Tricolor encerrou a primeira fase como vice-líder do Grupo B, com 15 pontos. No mata-mata, a equipe eliminou o Flamengo por 3 a 1 e o Santos por 4 a 3 no placar agregado, nas quartas de final e na semifinal, respectivamente.

Prováveis escalações

Palmeiras sub-17: Kauan Lima, Luis Saboia, João Paulo Silva, Marcus, Luís Fabiano, Matheus Candido, Luis Felipe, Erick Belé, Antônio, Wesley Lima, Murilo Dourado.

Fluminense sub-17: Gustavo Henrique, Kaio, Gabriel Gorgulho, Breno Britez, Marcos Vinicius, Tauan, Arthur Henrique, Erick Silva, Wesley Natã, Gabriel Renan, Keven Samuel.

Desfalques

Palmeiras

Sem desfalques confirmados.

Fluminense

Não há desfalques confirmados.

Quando é?