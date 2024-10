Onde assistir a Palmeiras x Cruzeiro ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das quartas de final da Copa do Brasil sub-20 2024

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (31), no Allianz Parque; confira a transmissão e outras informações do jogo

Palmeiras e Cruzeiro se enfrentam nesta quinta-feira (31), às 18h (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil sub-20 2024. A volta está marcada para o próximo dia 7, em Minas Gerais. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada (veja a programação completa).

Em busca do terceiro título da Copa do Brasil Sub-20, o Palmeiras garantiu vaga nas quartas de final após eliminar o União ABC-MS com uma goleada de 12 a 0 na primeira fase e vencer o Coritiba nas oitavas por um placar agregado de 4 a 3. O Cruzeiro, por sua vez, avançou ao superar o Coimbra por 3 a 2 e o Cuiabá por 5 a 3 no agregado.

Prováveis escalações

Palmeiras sub-20: Deivid; Gilberto, Benedetti, Robson e Gabriel Vareta (Arthur Gabriel); Riquelme Fillipi, Rafael Barbos, Patrick e Allan Andrade; Thalys e Luighi.

Cruzeiro sub-20: Otávio; Dorival, Pedrão, José Janderson e Kauã Almeida; Ítalo, Jhosefer e Xavier; Tevis (Kenji), Gui Meira e Arthur Rodrigues (Ruan Índio).

Desfalques

Palmeiras

Sem desfalques confirmados.

Cruzeiro

Não há desfalques confirmados.

Quando é?