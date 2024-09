Onde assistir a Palmeiras x Cruzeiro ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da final do Campeonato Brasileiro sub-20 2024

Equipes decidem o título nesta segunda-feira (30), no Estádio Alliianz Parque; confira a transmissão e outras informações do jogo

Palmeiras e Cruzeiro decidem o título do Campeonato Brasileiro sub-20 2024 nesta segunda-feira (30), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Allianz Parque. Como empataram o primeiro jogo por 2 a 2, quem vencer é campeão. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada (veja a programação completa).

Em busca do terceiro título do Brasileiro sub-20, o Palmeiras terminou a primeira fase na liderança, com 41 pontos, três a mais que o Flamengo, segundo colocado. Já nas quartas de final eliminou o Santos por 3 a 0 e na semifinal deixou para trás o Athletico-PR por 3 a 1.

Por outro lado, o Cruzeiro, tetracampeão brasileiro, eliminou o Grêmio por 1 a 0 e o Fortaleza por 3 a 0 nas quartas e semi, respectivamente. Já na primeira fase, a Raposa terminou na sexta posição, com 32 pontos. Até aqui, foram 11 vitórias, cinco empates e cinco derrotas.

Prováveis escalações

Palmeiras sub-20: Deivid Andrade, Gilberto Junior, Robson, Benedetti, Gabriel Vareta, Riquelme Fillipi, Patrick Silva, Rafael Coutinho, Thalys, Allan Elias, Luighi.

Cruzeiro sub-20: Otávio Costa, Pedrão, Nicolas Pontes, Henrique Silva, Italo, Jhosefer, Rhuan Gabriel, Gui Meira, José, Arthur Viana , Tevis.

Desfalques

Palmeiras

Sem desfalques confirmados.

Cruzeiro

Não há desfalques confirmados.

Quando é?