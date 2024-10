Onde assistir a Palmeiras x Corinthians ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das quartas de final do Campeonato Paulista sub-20 2024

Equipes entram em campo neste domingo (20), no Estádio Brunão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Palmeiras e Corinthians se enfrentam neste domingo (20), às 10h (horário de Brasília), no Estádio Brunão, em Santo André, pelo jogo de volta das quartas de final do Campeonato Paulista sub-20 de 2024. Como empataram o primeiro jogo por 1 a 1, quem vencer avança à final. A partida terá transmissão ao vivo do canal Paulistão no YouTube, além do TNT na TV fechada, além da Max via streaming (confira a programação completa).

Após a vitória sobre o Coritiba por 3 a 2 no primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil sub-20, o Palmeiras volta suas atenções para a disputa do Paulistão sub-20. Atual campeão do torneio, o Alviverde vai em busca do 14º título do Estadual.

Por outro lado, o Corinthians terminou a primeira fase do Paulistão Sub-20 como segundo colocado do Grupo C, garantindo sua classificação para o mata-mata graças ao melhor saldo de gols em relação à Ferroviária.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Palmeiras sub-20: Deivid; Gilberto, Vareta, Benedetti e André Lucas; Rafael Coutinho, Patrick e Allan; Thalys, Luighi e Riquelme Fillipi.

Corinthians sub-20: Kauê; Léo Mana, William, Renato e Caio; Thomas, André e Luiz Eduardo; Kayke, Juninho e Guilherme Henrique.

Desfalques

Palmeiras

Não há desfalques confirmados.

Corinthians

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: domingo, 20 de outubro de 2024

Horário: 11h (de Brasília)