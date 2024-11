Onde assistir a Palmeiras x Corinthians ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da final do Campeonato Paulista Feminino 2024

Após as Brabas levarem a melhor no jogo de ida por 1 a 0, rivais fazem partida decisiva pelo título em Campinas

Palmeiras e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (20), às 15h30 (horário de Brasília), em jogo de volta da final do Campeonato Paulista Feminino 2024. O duelo acontece no Estádio Brinco de Ouro da Princesa e terá transmissão ao vivo da Globo, Sportv, TV Cultura, TNT, Max, Centauro Esporte e Paulistão (YouTube), Record News, R7 e PlayPlus (confira a programação completa de futebol aqui).

Derrotado no jogo de ida por 1 a 0 fora de casa, o Palmeiras tenta reverter o panorama adverso. Precisando vencer por pelo menos um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis, as Palestrinas vão com tudo para desbancar o poderoso rival.

Já o Corinthians chega para o clássico em uma situação um pouco mais tranquila. Com uma simples vantagem, as Brabas podem até empatar para encerrar o ano com mais um troféu na extensa galeria de conquistas.

Prováveis escalações

Palmeiras: Kate Tapia; Bruna Calderan, Poliana, Pati Maldaner, Fe Palermo; Ingryd Lima, Brena Carolina, Diany Martins, Yoreli Rincón; Lais Estevam, Amanda Gutierres. Técnica: Camilla Orlando

Corinthians: Lelê; Isabela, Daniela Arias, Mariza, Yasmim; Ju Ferreira, Duda Sampaio, Vic Albuquerque; Gabi Portilho, Gabi Zanotti, Millene. Técnico: Lucas Piccinato

Desfalques

Palmeiras

Sem ausências confirmadas.

Corinthians

No departamento médico, Erika, Jaqueline, Jheniffer, Nicole e Tamires estão indisponíveis. Suspensa por doping, Gi Fernandes também está fora.

Quando é?