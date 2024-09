Clássico paulista define um dos quatro semifinalistas do nacional da categoria; veja tudo o que você precisa saber

Palmeiras e Corinthians se enfrentam nesta terça-feira (24), às 15h (horário de Brasília), no Academia de Futebol 2, em Guarulhos, em jogo de volta das quartas de final do Brasileiro sub-17 A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada (confira a programação na íntegra).

O Dérbi definirá um dos quatro finalistas do nacional da categoria. Na primeira partida, os rivais empataram em 2 a 2, no Parque São Jorge, com gols marcados por Gui Negão e Kauã Henrique, para os donos da casa, e Erick Belé e Juan Gabriel, para os visitantes.

Agora, a situação é simples: quem vencer avançará às semis. Em caso de um novo empate no tempo normal, haverá decisão pela vaga nos pênaltis.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Palmeiras sub-17: Kauan Lima; João Gabriel, Luccas Ramon, João Paulo e Luiz Santana; Luis Pacheco, Djhordney e Erick Belé; Heittor, Murilo Dourado e Derick. Técnico: Gustavo Almeida.

Corinthians sub-17: Arthur; João Vitor, Lorenzo, Rodrigo Richard e Denner; Caraguá, Bruno Xavier e Dieguinho; Luiz Fernando, Luiz Eduardo e Gui Negão. Técnico: Renato Rodrigues.

Desfalques

Palmeiras sub-17

Sem desfalques diulgados.

Corinthians sub-17

Sem desfalques divulgados.

Quando é?

Data: terça-feira, 24 de setembro de 2024

Horário: 15h (de Brasília)