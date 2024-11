Onde assistir a Palmeiras x Ceará ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da semifinal da Copa do Brasil sub-20 2024

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (21), no Estádio Brunão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Palmeiras e Ceará se enfrentam nesta quinta-feira (21), às 20h (de Brasília), no Estádio Brunão, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil sub-20. A volta está marcada para o dia 26, no Estádio Presidente Vargas. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada (confira a programação completa).

Em busca do terceiro título da Copa do Brasil Sub-20, o Palmeiras garantiu vaga na semifinal após eliminar o Cruzeiro nos pênaltis por 4 a 2 nas quartas de final. Anteriormente, o Verdão eliminou o União ABC-MS com uma goleada de 12 a 0 na primeira fase e venceu o Coritiba nas oitavas por um placar agregado de 4 a 3.

Por outro lado, o Ceará busca conquistar um título inédito. A equipe cearense vem se destacando por uma campanha de goleadas. Até o momento, venceu o Serra Branca por 5 a 0, eliminou o CSA com um placar agregado de 10 a 0 e superou o Macapá por 5 a 1 no agregado.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Palmeiras sub-20: Deivid; Gilberto, Robson, Luis Benedetti e Coutinho; Arthur Gabriel, Edney e Patrick; Thalys Henrique, Allan e Luighi.

Ceará sub-20: Léo Agliardi; Vitor, Uchella, Gilmar e Fabrício; Matheus Maycon, João Victor, João Silva e Kaique; Caio Rafael e Zé Neto.

Desfalques

Palmeiras

Sem desfalques confirmados.

Ceará

Não há desfalques confirmados.

Quando é?