Onde assistir a Palmeiras x Botafogo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da semifinal do Campeonato Brasileiro sub-17

Equipes entram em campo nesta terça-feira (22), pela semifinal da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

O Palmeiras recebe o Botafogo na tarde desta terça-feira (22), às 15h (de Brasília), no Estádio do Canindé, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Brasileiro Sub-17 de 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada (veja a programação completa aqui).

O Botafogo terá uma missão complicada no jogo da volta das semifinais do Campeonato Brasileiro Sub-17, após ser derrotado pelo Palmeiras, atual bicampeão, por 1 a 0 no Estádio Nilton Santos. Agora, o Glorioso precisará buscar o resultado fora de casa, se quiser garantir uma vaga na final. O vencedor deste duelo enfrentará na final o Santos ou o Fluminense, que disputam a outra semifinal.

Prováveis escalações

Palmeiras: Kauan Lima; João Gabriel, Luccas Ramon, João Paulo, Luiz Santana; Luis Pacheco, Djhordney, Erick Belé; Heittor, Murilo Dourado e Derick. Técnico: Gustavo Almeida

Mais artigos abaixo

Botafogo: Matheus Lima; Felipe Januário, Yudi, Pedro Paulo e Kaique Pereira; Enzo, Huguinho e Cauã Zappelini; Matheusinho, Iago e Caio Valle. Técnico: Leonardo Ramos.

Desfalques

Palmeiras

Sem desfalques confirmados.

Botafogo

Sem desfalques confirmados.

Quando é?