Onde assistir a Palmeiras x Athletico-PR ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da semifinal do Campeonato Brasileiro sub-20 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (11), no Estádio Bruno José Daniel; confira a transmissão e outras informações do jogo

Palmeiras e Athletico-PR se enfrentam nesta quarta-feira (11), às 15h30 (de Brasília), no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André, pela semifinal do Campeonato Brasileiro sub-20 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV (veja a programação completa).

Em busca do terceiro título do Brasileiro sub-20, o Palmeiras chegou à semifinal após eliminar o Santos por 3 a 0 nas quartas. Na primeira fase, o Verdão encerrou na liderança, com 41 pontos. Em 20 jogos disputados no torneio, soma 14 vitórias, dois empates e quatro derrotas.

Por outro lado, o Athletico-PR encerrou a primeira fase do Brasileiro sub-20 em quarto lugar, com 35 pontos. Já nas quartas de final, eliminou o Goiás por 2 a 0. Em 20 jogos disputados no torneio nacional, o Furacão soma 11 vitórias, cinco empates e quatro derrotas.

Prováveis escalações

Palmeiras sub-20: Deivid; Gilberto, Robson, Benedetti e Arthur; Rafael Coutinho, Patrick e Allan; Thalys, Luighi e Riquelme Fillipi.

Athletico-PR sub-20: Carlos Eduardo, João Gomes, Dayvisson, João Disaró, Gustavo Gonçalo, Andrey, Gabriel Feitosa, Kauan Stabelini, Gustavo Gomes, Rhichey, Otávio.

Desfalques

Palmeiras

Sem desfalques confirmados.

Athletico-PR

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

Data: quarta-feira, 11 de setembro de 2024

Horário: 15h (de Brasília)

Local: Estádio Bruno José Daniel - Santo André, SP