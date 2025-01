Onde assistir a Orlando City x Atlético-MG ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da FC Series 2025

Equipes entram em campo neste sábado (25), no Inter&Co Stadium; confira a transmissão e outras informações do jogo

Orlando City e Atlético-MG se enfrentam neste sábado (25), às 17h (de Brasília), no Inter&Co Stadium, pela FC Series 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Band na TV aberta, do sportv 2 na TV fechada, além do canal GOAT e TNT Sports no YouTube (confira a programação completa).

Após empatar com o rival Cruzeiro, o Atlético-MG se prepara para disputar o último amistoso nos Estados Unidos antes de retornar ao Brasil. Para o confronto, o técnico Cuca ainda não confirmou a presença de Patrick, que segue em processo de recondicionamento físico. Já o Orlando City fará sua estreia em 2025, entrando em campo sob o comando de Óscar Pareja.

Prováveis escalações

Orlando City: P. Gallese; Michael Halliday, R. Schlegel, R. Jansson, R. Santos; C. Araújo, W. Cartagena, Nicolás Lodeiro; M. Ojeda, I. Angulo; R. Enrique.

Atlético-MG: Everson; Saravia, Lyanco, Junior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Fausto Vera, Gabriel Menino e Scarpa; Bernard e Hulk.

Desfalques

Orlando City

Sem desfalques confirmados.

Atlético-MG

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

Data: sábado, 25 de janeiro de 2025

sábado, 25 de janeiro de 2025 Horário: 17h (de Brasília)

17h (de Brasília) Local: Inter&Co Stadium - Orlando, EUA

