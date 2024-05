Onde assistir a Nottingham Forest x Chelsea ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Premier League 2023/24

Blues dão últimas cartadas em busca de vaga a uma competição europeia, enquanto Reds visam à salvação; veja tudo o que você precisa saber

Nottingham Forest x Chelsea se enfrentam neste sábado (11), às 13h30 (horário de Brasília), no City Ground, em jogo válido pelas 37ª rodada do Campeonato Inglês, a Premier League. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming (confira a programação na íntegra).

Os Blues terão mais uma decisão pela frente, na tentativa de se classificar para a Conference League. O time de Mauricio Pochettino chega empatado em pontos com o Manchester United, com 54 pontos, mas mantendo o 7° lugar e a consequente vaga à próxima Conference League pelo saldo de gols. E dado que os Red Devils ainda enfrentarão Arsenal e Newcastle - duas equipes do top-6 - nos próximos dias, um triunfo para o Chelsea poderia encaminhar a vaga.

O Forest, enquanto isso, ostenta uma vantagem de três pontos sobre o Luton Town, primeiro time na zona de rebaixamento, além de nove gols a mais de saldo. Pontuar significaria que estariam bem próximos da salvação, na última rodada.

Prováveis escalações

Nottingham Forest: Sels; Montiel, Boly, Murillo e Aina; Yates e Danilo; Elanga, Gibbs-White e, Hudson-Odoi; Awoniyi. Técnico: Nuno Espírito Santo.

Leeds United: Petrovic; Gusto, Silva, Badiashile e Cucurella; Gallagher e Caicedo; Madueke, Palmer e Mudryk; Jackson. Técnico: Mauricio Pochettino.

Desfalques

Nottingham Forest

Neco Williams (lesionado).

Leeds United

Ben Chilwell, Robert Sánchez, Wesley Fofana, Carney Chukwuemeka, Romeo Lavia e Enzo Fernández (lesionados).

Quando é?

Data: sábado, 11 de maio de 2024

Horário: 13h30 (de Brasília)