Onde assistir a Nice x PSG ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Francês 2024/25

Frustradas com o desempenho nas competições europeias, equipes vão a campo pela sétima rodada da Ligue 1; confira como acompanhar

Nice e Paris Saint Germain se enfrentam neste domingo (6), às 15h45 (horário de Brasília), pela sétima rodada do Campeonato Francês da temporada 2024/25. O jogo acontece no Allianz Riviera, com transmissão exclusiva da CazéTV, no Youtube e no serviço de streaming Prime Video (clique e confira a programação geral).

O Nice chega pressionado após uma dura goleada sofrida por 4 a 1 contra a Lazio, pela segunda rodada da Europa League. O time comandado por Franck Haize vive um início de temporada oscilante, tanto na Ligue 1, o Campeonato Francês, quanto na competição europeia. Na liga, a equipe ocupa atualmente a nona posição com oito pontos, fruto de duas vitórias, dois empates e duas derrotas em seis jogos.

Do outro lado, o Paris Saint-Germain também vem de um revés, tendo perdido por 2 a 0 para o Arsenal, na Champions League. No entanto, a equipe de Luis Enrique permanece invicta no Campeonato Francês e busca assumir a liderança da Ligue 1. Atualmente, com 16 pontos, o PSG é o segundo colocado, apenas três atrás do líder Monaco, e quer seguir firme na luta pelo, praticamente obrigatório, título.

Prováveis escalações

Nice: Bulka; Ndayishimiye, Bombito, Dante; Clauss, Rosario, Ndombele, Louchet; Guessand, Boga, Moukoko. Técnico: Franck Haise

Paris Saint Germain: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Neves, Zaire-Emery, Ruiz; Muani, Barcola, Lee Técnico: Luis Enrique.

Desfalques

Nice

Laborde deve permanecer afastado até novembro devido a uma fratura no pé. Com uma ruptura no ligamento cruzado do joelho, Moffi também será desfalque até abril, enquanto Melvin Bard se recupera de uma lesão na coxa.

Paris Saint Germain

Gonçalo Ramos está fora devido a uma lesão no tornozelo e previsão de retorno imediato. Com uma ruptura no ligamento cruzado sofrida durante a semifinal da Champions League 2023/24 contra o Borussia Dortmund, Lucas Hernández é ausência até o início do próximo ano, enquanto Presnel Kimpembe, ainda sem estrear na temporada, segue afastado dos gramados após uma lesão muscular.

Quando é?