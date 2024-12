Onde assistir a Nice x PSG ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Francês 2023/24

Blues querem manter sonho de reconquistar vaga ao futebol europeu vivo; veja tudo o que você precisa saber

Nice e PSG se enfrentam nesta quarta-feira (15), às 16h (horário de Brasília), na Allianz Riviera, em jogo atrasado válido pela 32ª rodada da Ligue 1, o Campeonato Francês. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming (confira a programação na íntegra).

O Nice chega querendo manter vivo o sonho de conquistar vaga à Champions. Uma queda recente de ritmo fez com que a equipe deixasse o top-4, agora figurando na 5ª posição, a quatro pontos do Brest, 4° colocado. O Nice, porém, tem um jogo a menos e poderá diminuir essa diferença para apenas um ponto em caso de vitória.

O PSG, enquanto isso, já sagrou-se campeão e vê em todas as manchetes agora figurar o nome de Kylian Mbappé. O craque anunciou oficialmente, na semana passada, que esta será sua última temporada com a camisa do Paris Saint-Germain e todos os holofotes recaem sobre sua despedida. Cada jogo pode ser seu último daqui para frente.

Prováveis escalações

Nice: Bulka; Mendy, Todibo, Dante e Bard; Sanson, Rosario e Thuram; Boga, Moffi e Cho. Técnico: Francesco Farioli.

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Beraldo e Mendes; Zaire-Emery, Vitinha e Ruiz; Dembélé, Mbappé e Barcola. Técnico: Luis Enrique.

Desfalques

Nice

Alexis Beka Beka (afastado), Sofiane Dio e Valentin Rosier (lesionados).

PSG

Presnel Kimpembé, Layvin Kurzawa, Sergio Rico e Lucas Hernández (lesionados).

Quando é?

Data: quarta-feira, 15 de maio de 2024

Horário: 16h (de Brasília)