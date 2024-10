Onde assistir a New York Yankees x Los Angeles Dodgers ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da MLB

Equipes se enfrentam no Jogo 5 da World Series, com os Yankees buscando reviravolta inédita, enquanto Dodgers buscam confirmar o título

O New York Yankees e o Los Angeles Dodgers se enfrentam na noite desta quarta-feira (30), às 21h08 (de Brasília), no Yankee Stadium, em Nova York, pelo quinto jogo da World Series da liga Norte-Americana de Basebol. A trasmissão ao vivo do jogo é por conta da ESPN, na TV fechada, e do Disney+, no streaming. (clique aqui e confira a programação diária).

Os New York Yankees entraram em um momento crítico na World Series, após conquistar uma vitória convincente por 11 a 4 contra os Los Angeles Dodgers no Jogo 4. Com essa vitória, a equipe de Aaron Boone conseguiu evitar a varrida e manter viva a esperança de uma reviravolta histórica, já que nenhuma equipe conseguiu vencer a série após estar perdendo por 3 a 0. Anthony Volpe foi o grande destaque da partida, rebatendo um grand slam que deu a vantagem necessária para os Yankees. Para o Jogo 5, os Yankees devem contar com a experiência de Gerrit Cole no montículo, que já demonstrou sua capacidade ao limitar os Dodgers no Jogo 1. Tendo conquistado 27 títulos, os Yankees precisam de uma nova vitória para levar a série adiante.

Do lado dos Dodgers, a equipe ainda se encontra em uma posição confortável, precisando apenas de uma vitória para garantir o título da World Series. Com uma performance consistente ao longo da série, eles esperam recuperar o ímpeto que os levou a uma sequência de vitórias nos primeiros jogos. Freddie Freeman continua sendo uma peça-chave, sendo o primeiro jogador a conseguir home runs em todos os quatro primeiros jogos da World Series. Os Dodgers devem ir montículo com a mesma escalação que usaram nos jogos anteriores, contando com a força de Mookie Betts e Shohei Ohtani, que, lesionados, jogam no sacrifício, mas estão prontos para o tudo ou nada. A equipe dirigida por Dave Roberts busca conquistar seu segundo título em cinco anos e precisa manter a concentração para evitar uma nova surpresa.

Prováveis escalações:

New York Yankees: Gleyber Torres (2B); Juan Soto (RF); Aaron Judge (CF); Giancarlo Stanton (DH); Jazz Chisholm Jr. (3B); Anthony Rizzo (1B); Anthony Volpe (SS); Austin Wells (C); Alex Verdugo (LF)

Los Angeles Dodgers: Gavin Lux (2B); Mookie Betts (RF); Kiké Hernández (CF); Freddie Freeman (1B); Max Muncy (3B); Teoscar Hernández (LF); Tommy Edman (SS); Will Smith (C); Shohei Ohtani (DH)

*As abreviações das posições seguem o padrão utilizado pela maioria da imprensa americana: SP (arremessador titular), RP (reliever/arremessador do bullpen), C (catcher), 1B (primeira base), 2B (segunda base), 3B (terceira base), SS (shortstop), LF (defensor esquerdo), CF (defensor central), RF (defensor direito) e DH (rebatedor designado).

Desfalques

New York Yankees

Sem desfalques confirmados.

Los Angeles Dodgers

Sem desfalques confirmados.

Quando é?