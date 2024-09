Onde assistir a New York City x Inter Miami ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Messi na MLS 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (21), pela 30ª rodada da MLS; veja tudo o que você precisa saber

New York City e Inter Miami se enfrentam neste sábado (21), às 15h (horário de Brasília), no Yankee Stadium, em Nova York, em jogo válido pela 30ª rodada da MLS. A partida terá transmissão ao vivo da AppleTV+ (confira a programação na íntegra).

Após retornar às atividades no Inter Miami em alta, Lionel Messi viu o Inter Miami ficar só no empate em 2 a 2 com o Atlanta United na última quarta (18), enquanto o vice-líder, FC Cincinnati, triunfou e cortou a diferença das equipes na tabela em dois pontos. De todo modo, a vantagem do Miami segue sendo para lá de confortável no topo da Conferência Leste, em oito pontos. Agora, a equipe quer dar mais um passo em busca do título da temporada regular e da melhor campanha para os playoffs. A tendência é que Messi e Luis Suárez começarem no banco mais uma vez.

O New York City, enquanto isso, ocupa a 6ª colocação, dentro da zona de classificação ao mata-mata. O time soma 40 tentos, sete a mais que o Philadelphia Union, em 9° - a primeira das duas vagas ao Wild-Card -, e dois a mais que o Charlotte FC, em 7° - última vaga direta aos playoffs. Um triunfo poderia ajudá-los a respirar mais tranquilos na tabela - mas a tarefa é bem dura.

Mais artigos abaixo

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!

Prováveis escalações

Atlanta United: Não divulgado.

Inter Miami: Não divulgado.

Desfalques

Atlanta United

Sem desfalques divulgados.

Inter Miami

Matías Rojas, CJ dos Santos, Leo Afonso, Lawson Sunderland, Nicolas Freire e Facundo Farias (lesionados).

Quando é?

Data: sábado, 21 de setembro de 2024

Horário: 15h (de Brasília)