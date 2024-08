Onde assistir a Náutico x Ferroviário ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série C 2024

Jogo vale tudo para as duas equipes na terceirona; veja as situações de cada uma e onde assistir

Náutico e Ferroviário se enfrentam neste sábado (17), às 17h (horário de Brasília), pela 18ª e penúltima rodada da Série C do Campeonato Brasileiro de 2024. O jogo será no Estádio dos Aflitos, em Recife, e terá transmissão ao vivo pelo DAZN e pelo Canal Nosso Futebol, no streaming (clique e confira a programação geral dos jogos).

Na décima posição e ainda sonhando com uma vaga na segunda fase da competição, o Timbu lutará até a última rodada por uma vitória para ultrapassar Remo (9º) e Figueirense (8º) e seguir disputando o acesso. Com 22 pontos, mesma quantidade da equipe paraense, está a um atrás dos catarinenses e, dependendo da combinação dos resultados, caso vença pode alcançar o G8. O Náutico perdeu apenas um de seus últimos nove jogos na Série C.

Em uma situação oposta, mas também ainda lutando até a última rodada, o Ferrão é vice-lanterna do campeonato com apenas 14 pontos e precisa vencer seus dois jogos restantes caso queira se manter na terceira divisão. Além disso, ainda deve torcer para os times acima não pontuarem. O Ferroviário não vence há oito jogos, desde o triunfo sobre o já rebaixado São José, por 3 a 2.

As equipes se enfrentaram pela Copa do Nordeste de 2023, também nos Aflitos, e o Timbu saiu vitorioso por 3 a 2. Na Série C de 2019, uma vitória pelo placar mínimo para cada lado.

Prováveis escalações

Náutico: Jeferson Romário; Arnaldo, Islan, Perema e Diego Matos; Sousa, Marco Antônio e Patrick Allan; Gustavo Maia, Bruno Mezenga e Paulo Sérgio. Técnico: Bruno Pivetti.

Ferroviário: Douglas Dias; Israel, Bruno Reis, Léo Gobo e Ernandes; Lincoln, Vinícius Paulista, Nicholas e Marcelinho; Vinícius Alves e Ciel. Técnico: Ranielle Ribeiro.

Desfalques

Náutico

O lateral esquerdo Luiz Paulo sofreu uma lesão no menisco medial do joelho direito e é desfalque.

Ferroviário

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data : sábado, 17 de agosto de 2024

: sábado, 17 de agosto de 2024 Horário : 17h (de Brasília)

: 17h (de Brasília) Local: Estádio dos Aflitos, Recife - Pernambuco