Onde assistir a Náutico x Athletic Club ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série C 2024

Líder da terceira divisão vai aos Aflitos para enfrentar o Timbu; veja as prováveis escalações e onde assistir

Náutico e Athletic Club se enfrentam neste domingo (21), às 19h (horário de Brasília), pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro Série C de 2024. O duelo será realizado no Estádio dos Aflitos, em Recife, e terá transmissão ao vivo do DAZN, no streaming, e do Canal Nosso Futebol, no Youtube e no pay-per-view (clique e confira a programação).

Na 11ª colocação, o Timbu tem a mesma quantidade de vitórias, empates e derrotas na competição: quatro de cada. A equipe vem de goleada por 4 a 0 sobre o Figueirense no último final de semana, em casa, por 4 a 0, além de engatar uma sequência invicta de quatro jogos. Caso vença, pode igualar a pontuação do primeiro na zona de classificação para o mata-mata.

O Athletic lidera a tabela com 28 pontos. Até aqui, foram nove vitórias em treze jogos, e a vaga para a segunda fase já está bem encaminhada. O time mineiro vem de três jogos sem perder, e, na última rodada, venceu o Londrina por 2 a 1. Se vencer este duelo, se mantém na liderança da Série C. Caso contrário, pode ser ultrapassado em caso de triunfos das equipes abaixo.

Prováveis escalações

Náutico: Deivity; Matheus Ludke, Iran, Islan e Arnaldo (Luan); Sousa, Marco Antônio, Patrick Allan e Gustavo Maia; Paulo Sérgio e Bruno Mezenga. Técnico: Bruno Pivetti.

Athletic Club: Glauco; Ynaiã, Danilo Cardoso, Victor Sallinas e Yuri; Diego Fumaça, Torrão e Djalma; David Braga, Paul Villeto e Jonathas. Técnico: Roger da Silva.

Desfalques

Náutico

Luiz Paulo levou o terceiro cartão amarelo no último jogo e está suspenso. Diego Matos também é desfalque.

Athletic Club

Reginaldo e Geovane estão lesionados.

