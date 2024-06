Onde assistir a Nashville x Inter Miami ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Messi na MLS

Herons querem manter a liderança da Conferência Leste; acompanhe tudo o que você precisa saber

Nashville e Inter Miami se enfrentam neste sábado (29), às 21h30 (horário de Brasília), no Geodis Park, em jogo válido pela 21ª rodada da MLS. A partida terá transmissão ao vivo da AppleTV+ (confira a programação na íntegra).

O Inter Miami terminará o mês invicto se evitar uma derrota neste sábado (29). A equipe vem de vitória importanto sobre o Columbus Crew, por 2 a 1, que manteve os Herons no topo da tabela, com 41 pontos, mas um jogo a mais que o Cincinnati, com 39. Independente do que aconteça nesta partida em a ver, o time da Flórida quer seguir fazendo sua parte para manter a liderança.

A troca de comando técnico na Music City parece ter surtido efeito. O Nasville venceu duas partidas seguidas pela primeira vez no ano, sob o comando do interino Rumba Munthali, que liderou a equipe a apenas uma derrota nos últimos sete jogos na MLS. O objetivo de garantir uma vaga aos playoffs agora vai sendo melhor direcionado pelo time, atual 7° colocado, com 26 pontos.

Mais artigos abaixo

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!

Prováveis escalações

Willis; Bauer, Zimmerman, Maher e Lovitz; Davis e Yearwood; Boyd, Mukhtar e Surridge; Bunbury. Técnico: Rumba Munthali.

Inter Miami: Callender; Fray, Kryvtsov, Aviles e Jordi Alba; Cremaschi, Busquets e Ruiz; Gressel, Campana e Taylor. Técnico: Tata Martino.

Desfalques

Nashville

Shaq Moore (convocado pelos Estados Unidos para Copa América), Jacbo Shaffelburg (convocado pelo Canadá), Aníbal Godoy, Julian Gaines, Randall Leal e Lukas MacNaughton (lesionados).

Inter Miami

Marcelo Weigandt, Federico Redondo, Diego Gómez, Nicolas Freire, Robbie Robinson e Facundo Farias (lesionados).

Quando é?

Data: sábado, 29 de junho de 2024

Horário: 21h30 (de Brasília)