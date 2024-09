Onde assistir a Monaco x Barcelona ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Champions League 2024/25

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (19), no Estádio Louis II; confira a transmissão e outras informações do jogo

Monaco e Barcelona se enfrentam nesta quinta-feira (19), às 16h (de Brasília), no Estádio Louis II, em Bérgamo, pela primeira rodada da Champions League 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do TNT Sports na TV fechada e da Max via streaming (veja a programação completa).

Invicto no Campeonato Francês, com três vitórias e um empate, o Monaco volta suas atenções para a estreia na Champions League. Com apenas um gol sofrido no campeonato nacional, o alvirrubro enfrentará também Dínamo, Estrela Vermelha, Bologna, Benfica, Aston Villa, Inter de Milão e Arsenal na fase de grupos da Champions.

Por outro lado, o Barcelona, que está invicto no Campeonato Espanhol com 100% de aproveitamento, vira a chave para a Champions League. Em busca do sexto título, os catalães foram eliminados na última temporada pelo PSG, com um placar agregado de 6 a 4 nas quartas de final.

Prováveis escalações

Monaco: Köhn; Vanderson, Kehrer, Salisu, Ouattara; Zakaria, Magassa; Akliouche, Golovin, Ben Seghir; Embolo.

Barcelona: Ter Stegen; Koundé, Cubarsí, Iñigo Martínez, Balde; Casadó, Pedri; Yamal, Raphinha, Ferran Torres; Lewandowski.

Desfalques

Monaco

Majecki, machucado, está fora.

Barcelona

Gavi, Dani Olmo, Ronald, Christensen, Marc Bernal e De Jong estão no departamento médico.

Quando é?

Data: quinta-feira, 19 de setembro de 2024

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Estádio Louis II - Mônaco