Onde assistir a Minnesota x LA Rams ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais dos playoffs da NFL

Equipes entram em campo pelo Wild Card; saiba onde assistir

Los Angeles Rams e Minnesota Vikings se enfrentam nesta segunda-feira (13), às 22h (de Brasília), no State Farm Stadium, em Glendale, no Arizona, nos Estados Unidos, pelos playoffs da NFL. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 2, na TV fechada, Disney+ e do DAZN, via streaming, através do NFL League Pass.

O duelo estava marcado para acontecer no SoFi Stadium, casa da franquia, mas foi movida para o State Farm Stadium, casa do Arizona Cardinals. De acordo com a NFL, a decisão foi tomada em conjunto com os clubes, a Associação dos Jogadores e as autoridades locais por conta dos incêndios que vem ocorrendo na Califórnia nos últimos dias.

No último jogo de Wild Ward, os Rams enfrentam os Minnesota Vikings em Glendale, Arizona, em um confronto que remete a uma vitória importante dos Rams sobre os Vikings na temporada regular. Essa vitória ajudou Los Angeles a conquistar o título da NFC West. Embora os Vikings tenham sido derrotados pelo Detroit Lions na última partida da temporada regular, a equipe segue sendo uma das mais fortes dos playoffs, com 14 vitórias.

Desfalques

Los Angeles Rams

Conor McDermott, Troy Reeder, Larell Murchison, Derion Kendrick e Nick Hampton estão fora do jogo. Enquanto isso, John Johnson III e Rob Havenstein são dúvidas.

Minnesota Vikings

Christian Darrisaw, J.J. Mc Carthy e Taki Taimani, machucados, são desfalques. Por outro lado, Aaron Jones, Kamu Grugier-Hill, Brian O'Neill, Fabian Moreau, Ty Chandler, Ed Ingram, Patrick Jones II ainda são dúvidas para o jogo.

Quando é?