Onde assistir a Millonarios x Palestino ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Libertadores 2024

Jogo pode definir a vida do Flamengo na luta por vaga ao mata-mata; veja tudo o que você precisa saber

Millonarios e Palestino se enfrentam nesta terça-feira (13), às 23h (horário de Brasília), no Estádio El Campín, em jogo válido pela 5ª rodada do Grupo E. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN4, na TV fechada, e do Star+, no streaming (confira a programação na íntegra).

O Millonarios joga pela vida na Libertadores. O time é o atual lanterna da chave e estará eliminado caso não vença, sob o apoio da torcida. O objetivo é só um, portanto. E para isso, a expectativa inicial é de, ao menos parar de sofrer gols - já são oito nestes quatro primeiros jogos.

Do outro lado, o Palestino conseguiu uma bela reviravolta após ser derrotado nas duas primeiras partidas. O time soma seis pontos - três destes conquistados na vitória por 1 a 0 sobre o Flamengo, na última terça-feira (07). Uma nova vitória encaminha a classificação - ou pode confirmá-la, a depender de um tropeço do Rubro-Negro, contra o líder do grupo, Bolívar.

Prováveis escalações

Millonarios: Álvaro Montero; Delvin Alfonzo, Andrés Llinás, Juan Pablo Vargas e Jhoan Hernández; Juan Carlos Pereira, Daniel Giraldo e Emerson Rodríguez; David Silva, Daniel Ruiz e Beckham Castro. Técnico: Alberto Gamero.

Palestino: César Rigamonti; Benjamín Rojas, Iván Román, Cristián Suárez e Dilan Zúñiga; Nicolás Linares, Misael Dávila e Ariel Martínez; Bryan Carrasco, Junior Marabel e Jonathan Benítez.. Técnico: Pablo Sánchez.

Desfalques

Millonarios

Leonardo Castro, Daniel Cataño (lesionados), Santiago Giordana e Daniel Ruiz (mal-estar).

Palestino

Não há desfalques divulgados.

Quando é?

Data: terça-feira, 14 de maio de 2024;

Horário: 23h (de Brasília);