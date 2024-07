Onde assistir a Milan x Real Madrid ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do amistoso

Equipes medem forças nesta quarta-feira (31), em duelo amistoso, noss Estados Unidos; confira a transmissão e mais detalhes do confronto

Milan e Real Madrid se enfrentam nesta quarta-feira (31), às 21h30 (de Brasília), no Soldier Field, em Chicago, em confronto amistoso. A partida terá transmissão ao vivo da TNT Sports, na TV fechada, e na Max, no streaming (veja a programação completa).

Os Blancos, atuais campeões da Champions League, retornam aos gramados após a conquista histórica. Desde a final contra o Borussia Dortmund, que coroou a 15ª conquista do clube, os madrilenos têm trabalhado duro para manter o alto nível e conquistar mais títulos na temporada 2024/2025. A partida contra o Milan marca a estreia oficial da equipe após a conquista europeia. O jovem atacante Endrick está disponível para o confronto, podendo fazer sua estrea com a camisa merengue.

Do outro lado, o Milan chega com a moral elevada após uma pré-temporada promissora. Sob o comando de Paulo Fonseca, os Rossoneri já demonstraram um futebol eficiente, com destaque para a vitória sobre o Manchester City por 3 a 2. A equipe italiana também conta com o reforço de Álvaro Morata, para o ataque.

Prováveis escalações

Milan: Torriani; Calabria, Tomori, Gabbia, Terracciano; Pobega, Bennacer; Chukwueze, Loftus-Cheek, Saelemaekers; Colombo.

Real Madrid: Courtois; Vázquez, Vallejo, Rüdiger, Eric Garcia; Dani Ceballos, Paz, Arda Güler; Brahim Diaz, Endrick, Latasa.

Desfalques

Milan

Sem desfalques confirmados.

Real Madrid

Jude Bellingham, Fede Valverde, Eduardo Camavinga, Tchouaméni, Carvajal e Mbappé estão de férias e nem viajaram com o elenco.

Quando é?