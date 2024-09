Onde assistir a Milan x Venezia ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Italiano 2024/25

Equipes se enfrentam neste sábado (14), no San Siro, buscando primeira vitória na Série A italiana; confira os detalhes

Milan e Venezia entram em campo neste sábado (14), às 15h45 (horário de Brasília), em duelo válido pela quarta rodada do Campeonato Italiano 2024/25. O jogo acontece no San Siro e terá transmissão ao vivo da Disney+ (veja a programação completa aqui).

Ainda em busca da primeira vitória na temporada 2024/25 da Serie A italiana, o Milan enfrenta a pressão de garantir os primiros três pontos. O time rossonero voltou da pausa para a datas FIFA com apenas dois pontos acumulados, depois de um empate emocionante com o Torino na estreia, uma derrota para o Parma e um empate contra a Lazio. O técnico Paulo Fonseca, que substituiu Stefano Pioli, ainda não conseguiu implementar completamente suas ideias e precisa usar esta partida para virar a chave da equipe, já que enfrentam o Liverpool na próxima semana pela Champions League. Além disso, o grande reforço dos Rossoneri na janela, Álvaro Morata, está retornando de lesão, e o jovem Rafael Leão deve recuperar sua posição de destaque após ter sido deixado no banco contra a Lazio. Apesar das dificuldades, o Milan conta com a vantagem de jogar em casa e deve apostar em Tammy Abraham, que deve ganhar sua primeira chance como titular.

O Venezia, por sua vez, ainda busca se firmar na Serie A após seu acesso à elite do Calcio. O time tem tido um início de temporada complicado, com apenas um ponto conquistado em três jogos e uma eliminação precoce da Coppa Italia. Sob a gestão de Eusebio Di Francesco, o Venezia mostrou debilidades ofensivas, marcando apenas um gol em três rodadas. O retorno de Joel Pohjanpalo, principal artilheiro da equipe, é uma boa notícia, já que o atacante finlandês busca seu primeiro gol na temporada após uma campanha impressionante na Série B italiana, em que balançou as redes 22 vezes.

Prováveis escalações

Milan: Maignan; Calabria, Tomori, Pavlovic, Theo Hernández; Fofana, Reijnders; Christian Pulisic, Loftus-Cheek, Rafael Leão; Tammy AbrahamTécnico: Paulo Fonseca.

Venezia: Joronen; Idzes, Svoboda, Sverko; Candela, Duncan, Nicolussi Caviglia, Zampano; Oristanio, Ellertsson; Pohjanpalo. Técnico: Eusebio Di Francesco.

Desfalques

Milan

Álvaro Morata, se recuperando de uma lesão na coxa é dúvida. Ismael Bennacer e Alessandro Florenzi permanecem no depertamento médico, enquanto Malick Thiaw se recupera de uma torção no tornozelo.

Venezia

Bjarkason, lesionado, está fora do confronto.

Quando é?