Onde assistir a México x Estados Unidos ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Mundo feminina sub-20 2024

Equipes duelam por vaga nas quartas de final do mundial da categoria; veja quem transmite na TV e online

México e Estados Unidos vão a campo nesta quarta-feira (11), às 22h (horário de Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Mundo feminina sub-20 2024. O jogo será no Estádio El Campin, em Bogotá, na Colômbia, e terá transmissão ao vivo do SporTV 2 na TV fechada, junto ao Globoplay, serviço de streaming do grupo. O FIFA+, da própria organizadora da competição, também transmite o jogo por streaming (clique aqui e confira a programação diária).

As mexicanas chegam nas oitavas de final após um empate por 2 a 2 contra Camarões na estreia, uma vitória na segunda rodada por 2 a 0 contra a Austrália, e uma derrota por 1 a 0 para a Colômbia na fase de grupos. Sendo assim, a equipe garantiu quatro pontos e ficou com o segundo lugar do grupo A do Mundial sub-20.

Enquanto isso, a seleção dos EUA chega com um saldo de oito gols positivo para as oitavas de final. Apesar da derrota na estreia para a Espanha, atual campeã, as norte-americanas venceram o Marrocos por 2 a 0 e golearam o Paraguai por 7 a 0 na última rodada, mas ficaram apenas com a segunda colocação do grupo C.

México e Estados Unidos se enfrentaram em 2023 na final do Campeonato feminino sub-20 da CONCACAF. Na ocasião, as mexicanas foram campeãs, vencendo aquela partida por 2 a 1.

Prováveis escalações

México: Renatta Cota; Ana Mendoza, Natalia Colin, Giselle Espinoza e Isabela Esquivias; Farima Servin, Alice Soto e Yareli Valadez; Maribel Flores, Paola Garcia e Montserrat Saldivar. Técnica: Ana Galindo.

Estados Unidos: Teagan Wy; Gisele Thompson, Savannah King, Jordyn Bugg e Heather Gilchrist; Allyson Sentnor, Emeri Adames, Yuna McCormack, Claire Hutton e Riley Jackson; Pietra Tordin. Técnica: Tracey Kevins.

Desfalques

México

Sem desfalques confirmados.

Estados Unidos

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: quarta-feira, 11 de setembro de 2024

quarta-feira, 11 de setembro de 2024 Horário: 22h (de Brasília)

22h (de Brasília) Local: Estádio El Campin, Bogotá - Colômbia