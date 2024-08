Onde assistir a Marrocos x Espanha ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da semifinal das Olimpíadas de Paris 2024

Seleções brigam por uma vaga na final nesta segunda-feira (5), no Estádio Vélodrome; confira a transmissão e outras informações do jogo

Marrocos e Espanha se enfrentam nesta segunda-feira (5), às 13h (de Brasília), no Estádio Vélodrome, em Marseille, pela semifinal das Olimpíadas de Paris 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, além da CazéTV, no YouTube (veja a programação completa).

Medalha de ouro em 1992, a Espanha é uma das fortes candidatas ao título. Após terminarem na vice-liderança do Grupo C, com seis pontos, um a menos que o líder Egito, a La Roja eliminou o Japão por 3 a 0 nas quartas de final.

Do outro lado, o Marrocos garantiu a classificação para a semifinal após golear os Estados Unidos por 4 a 0. Na primeira fase, a seleção terminou a primeira fase na liderança do Grupo B, com seis pontos. Em três jogos disputados, acumulou vitórias sobre a Argentina por 2 a 1 e o Iraque por 3 a 0, mas foi derrotada pela Ucrânia por 2 a 1.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Marrocos: Munir Mohamedi, Achraf Hakimi, Oussama El Azzouzi, Mehdi Boukamir e Zakaria El Ouahdi; Oussama Targhalline, Amir Richardson e Bilal El Khannouss; Abdessamad Ezzalzouli, Ilias Akhomach e Soufiane Rahimi.

Espanha: Arnau Tenas; Marc Pubill, Eric García, Pau Cubarsí e Juan Miranda; Pablo Barrios, Alejandro Baena e Fermín López; Aimar Oroz, Sergio Gómez (Miguel Gutiérrez) e Abel Ruíz (Samu).

Desfalques

Marrocos

Sem desfalques confirmados.

Espanha

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

Data: segunda-feira, 5 de agosto de 2024

Horário: 13h (de Brasília)

Local: Estádio Vélodrome - Marseille, FRA