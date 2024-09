Onde assistir a Marília x Corinthians ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Paulista feminino 2024

Alvinegro pode se igular em pontos com líder Palmeiras em caso de triunfo; veja detalhes

Marília e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (25), às 17h (de Brasília), no Estádio Bento de Abreu, em Marília, pela 10ª rodada da Paulista feminino. A partida terá transmissão ao vivo do Canal Paulistão, no YouTube, da Record News, na TV fechadam, do R7, na internet, do PlayPlus, no streaming, e Space, na TV fechada, e da MAX via streaming (veja a programação completa).

Recém-coroado campeão brasileiro, o Corinthians é o atual vice-líder do estadual, com 19 pontos somados nestas primeiras oito rodadas. Mas o líder Palmeiras, claro, já jogou na rodada, vencendo o Taubaté por 1 a 0. Com 21 gols a menos de saldo neste momento, o Alvinegro não conseguirá assumir a liderança nesta rodada - mas pode se igualar em pontos com as rivais, em 22, com uma vitória e encaminhar a definição da melhor campanha para a última rodada.

Se o Alvinegro celebrou o título nacional no último final de semana, o Marília é o pior time do campeonato. A equipe amarga na última colocação do campeonato, com oito derrotas em oito jogos, e não deixaria a lanterna nem mesmo com uma vitória. A tendência é de mais uma partida complicada.

Prováveis escalações

Marília feminino: Não divulgado.

Corinthians feminino: Não divulgado.

Desfalques

Marília feminino

Sem desfalques divulgados.

Corinthians feminino

Sem desfalques divulgados.

Quando é?