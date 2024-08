Onde assistir a Maricá x Olaria ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da final do Campeonato Carioca A2 2024

Após ficarem no empate por 1 a 1 no jogo de ida na Rua Bariri, times fazem o duelo decisivo pelo título e acesso à elite estadual

Maricá e Olaria entram em campo neste domingo (25), às 14h45 (horário de Brasília), em jogo de volta da final do Campeonato Carioca A2 2024. O duelo acontece no Estádio João Saldanha e terá transmissão ao vivo do BandSports, TV Alerj, Canal GOAT e Cariocão TV (veja a programação completa aqui).

Após ficarem no empate por 1 a 1 no jogo de ida na Rua Bariri, o Maricá conta com a vantagem de decidir em casa. Contando com o apoio de seu torcedor, que esgotou todos os ingressos, o time comandado pelo ex-atacante Reinaldo vai em busca do título, após já ter sido campeão da primeira fase.

Com o duelo totalmente em aberto, o Olaria tentará aprontar fora de casa e estragar a festa da torcida adversária. Vice-campeão nas duas últimas edições do campeonato, o tradicional clube mira fazer diferente desta vez.

Lembrando que, além do título, a vitória vale também o acesso à elite do futebol carioca em 2025.

Prováveis escalações

Maricá: Dida; Magno Nunes, Mizael, Sandro, João Victor; Magno Souza, Matheus Lira, Walber; Felipinho, Pablo Thomaz, Rafael Carioca. Técnico: Reinaldo

Olaria: Guilherme; Rossales, Galvão, Carlos Alberto, Bilhéu; Sidney, Thales, Keven; Rafael, Macário, Gutemberg. Técnico: Edson Souza

Desfalques

Maricá

Sem ausências confirmadas.

Olaria

Sem ausências confirmadas.

Quando é?