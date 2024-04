Onde assistir a Manchester United x Sheffield United ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Premier League 2023/24

Equipes vão a campo por rodada atrasada do Inglês nesta quarta-feira (24); veja onde assistir e mais informações

Manchester United e Sheffield United se enfrentam nesta quarta-feira (24), às 16h (horário de Brasília), em partida atrasada pela 29ª rodada do Campeonato Inglês. O jogo será realizado no Old Trafford, em Manchester, e terá transmissão ao vivo do canal ESPN, na televisão fechada, e do Star+, streaming por assinatura do grupo Disney (veja aqui toda a programação dos jogos).

Finalista da FA Cup após sufoco nas penalidades máximas contra o Coventry, os Red Devils voltam as atenções à Premier League, onde se encontram na sétima posição, a cada vez mais distantes das competições europeias. São seis jogos pela liga até a decisão da Copa contra o Manchester City, e, de fato, Erik Ten Hag usará partidas como a próxima para arrumar a casa, que esteve bagunçada ao longo de toda a temporada.

Do outro lado, o praticamente já rebaixado Sheffield ocupa a lanterna da Premier League, e somou apenas 16 pontos em 33 jogos. Como visitante, condição que enfrentará em Manchester, o desempenho é ainda inferior: 12 derrotas, três empates e uma vitória nos 16 compromissos fora de casa. Há nove jogos sem vencer, apenas um milagre manteria os Blades na primeira divisão, mas podem tentar pontuar contra o United, que também vem de cinco jogos sem triunfos.

No primeiro turno, o duelo entre as equipes terminou com vitória do time de Ten Hag por 2 a 1 no Bramall Lane. Nos últimos seis confrontos, foram quatro vitórias dos Red Devils, uma do Sheffield e um empate.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!

Prováveis escalações

Manchester United: André Onana; Aaron Wan-Bissaka, Harry Maguire, Casemiro e Diogo Dalot; Kobbie Mainoo, Scott McTominay e Bruno Fernandes; Antony, Rasmus Höjlund e Alejandro Garnacho. Técnico: Erik Ten Hag.

Sheffield United: Ivo Grbic; Jayden Bogle, Anel Ahmedhodzic e Auston Trusty; James McAtee, Ollie Arblaster, Gustavo Hamer, Ben Osborn e Vinicius Souza; Oliver McBurnie e Ben Brereton. Técnico: Chris Wilder.

Desfalques

Manchester United

Rashford, Varane, Lindelöf, Evans, Amrabat, Martial, Mount, Shaw, Martínez, Kambwala e Malacia são todos desfalques por diferentes lesões.

Sheffield United

Robinson, Baldock, Tom Davies, Lowe, Egan e Norrington-Davies estão lesionados e não jogam. Brewster e Jebbison são dúvidas para a partida.

Quando é?

Data: quarta-feira, 24 de abril de 2024

Horário: 16h (de Brasília)