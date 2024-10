Onde assistir a Manchester United x Leicester City ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das oitavas de final da Copa da Liga Inglesa 2024/25

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (30), no Estádio Old Trafford; confira a transmissão e outras informações do jogo

Manchester United e Leicester City se enfrentam nesta quarta-feira (30), às 16h45 (de Brasília), no Estádio Old Trafford, pelas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+ via streaming (veja a programação completa).

Após a derrota por 2 a 1 para o West Ham na Premier League, o Manchester United volta suas atenções para a Copa da Liga Inglesa. Em busca do sétimo título do torneio, os Diabos Vermelhos garantiram a classificação para as oitavas de final ao golear o Barnsley por 7 a 0. Enquanto isso, o Leicester City avançou após eliminar o Tranmere Rovers por 4 a 0 na segunda fase e vencer o Walsall nos pênaltis por 3 a 0 na terceira fase.

Prováveis escalações

Manchester United: Onana, Dalot, De Ligt, Lisandro Martínez e Mazraoui; Ugarte, Eriksen, Bruno Fernandes, Garnacho e Rashford; Hojlund (Zirkzee).

Leicester City: Hermansen, Justin, Okoli, Faes e Ricardo Pereira; Winks, Ndidi, Mavididi, Bounanotte e Fatawu; Vardy.

Desfalques

Manchester United

Luke Shaw, Tyrell Malacia, Harry Maguire, Kobbie Mainoo, Leny Yoro e Antony seguem fora.

Leicester City

Vestergaard, Stolarczyk, Daka e Choudhury estão lesionados.

Quando é?