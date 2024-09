Onde assistir a Manchester City x Watford ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa da Liga Inglesa 2024/25

Clubes se enfrentam pela terceira fase do torneio nesta terça; confira mais detalhes

Manchester City e Watford entram em campo nesta terça-feira (24), às 15h45 (horário de Brasília), em confronto da terceira fase da Copa da Liga Inglesa 2024/25. O jogo acontece no Etihad Stadium e terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Após conseguir arrancar um suado empate com o Arsenal e se manter na ponta da Premier League, o Manchester City volta suas atenções para a Copa da Liga Inglesa. Estreando na competição, os Citizens jogam em seus domínios e buscam seguir no torneio, embora devam ter uma equipe bem modificada para a partida por conta da maratona de jogos.

Oitavo colocado da segunda divisão inglesa neste momento, o Watford fará seu terceiro jogo nesta Copa da Liga Inglesa. Depois de vencer o MK Dons por 5 a 0 na estreia e depois o Plymouth por 2 a 0, os Hornets têm um duríssimo desafio pela frente desta vez fora de casa.

Prováveis escalações

Manchester City: Ortega; Lewis, Stones, Simpson-Pusey, Wilson-Esbrand; Matheus Nunes, Wright; O'Reilly, McAtee, Grealish; Foden. Técnico: Pep Guardiola

Watford: Bond; Morris, Pollock, Porteous; Andrews, Dele-Bashiru, Sissoko, Sema; Chakvetadze, Vata; Bayo. Técnico: Tom Cleverley

Desfalques

Manchester City

No departamento médico, Nathan Aké e Oscar Bobb continuam fora. Também com problemas de lesão, Rodri e Kevin De Bruyne são dúvidas.

Watford

Como já jogou pelo Bournemouth no torneio, Daniel Jebbison está indisponível. Substituídos por lesão no jogo contra o Norwich, Daniel Bachmann e Francisco Sierralta têm presença incerta.

Quando é?