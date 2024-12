Já classificado, City quer triunfo contra lanternas para se manter na ponta do Grupo D

Manchester City x St. Polten se enfrentam nesta quinta-feira (12), às 17h (de Brasília), no Joie Stadium, em Manchester, na Inglaterra, pela 5ª rodada do Grupo D da Champions League feminina 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, pelo streaming (veja a programação completa aqui).

O Manchester City chega ao duelo jpa classificado para o mata-mata, com 100% de aproveitamento em quatro partidas - contando com o grande triunfo na estreia, sobre o Barcelona, por 2 a 0. As inglesas vêm mantendo o bom ritmo da temporada, já se postulando como candidatas para o Campeonato Inglês feminino, além da própria Champions. Uma vitória nesta quinta significaria que a equipe chegaria à última rodada podendo empatar com o Barcelona - segundo colocado com três pontos a menos - fora de casa para garantir a liderança da chave.

O St. Polten, por outro lado, é um dos piores times do torneio, ainda sem somar um pontinho sequer e, naturalmente, ocupando a lanterna do Grupo D. Apesar de liderar a Bundesliga Austríaca feminina, a boa campanha doméstica não foi replicada no âmbito continental, já registrando 16 gols concedidos até aqui - média de quatro por partida. O time já está eliminado.

Prováveis escalações

Manchester City feminino: Yamashita; Casparij, Aleixandri, Greenwood, Wahabi; Park, Hasegawa, Roord; Fowler, Hemp e Shaw.

St. Polten feminino: Krizaj, Vratzevich, Klein, Wenger; Mykolaieva, Hillebrand, Dubtsova; Madl, Mattner-Tremblay e Pekel.

Desfalques

Manchester City feminino

Sem desfalques confirmados.

St. Polten feminino

Sem desfalques confirmados.

Quando é?