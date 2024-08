Onde assistir a Manchester City x Manchester United ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Community Shield 2024

Derby de Manchester pela Supercopa da Inglaterra acontece neste sábado (10), no Wembley

Manchester City e Manchester United se enfrentam neste sábado (10), às 11h (de Brasília), no Wembley, em Londres, pela final da Supercopa da Inglaterra. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada e do Disney+, no streaming (veja a programação completa).

A pré-temporada do Manchester City em 2024 foi marcada por uma série de treinos e amistosos desafiadores. Sob o comando de Pep Guardiola, o City realizou uma turnê na Ásia, enfrentando grandes equipes europeias. Entre os destaques, um empate contra o Barcelona e derrotas para Celtic e Milan. A única vitória da pré-temporada veio contra o Chelsea. Apesar de uma campanha mista, o time não contou com todos os titulares, utilizando muitos jovens da base e poupando jogadores que disputaram a Eurocopa.

A equipe chega a este confronto com o Manchester United após uma temporada que conquistou, de maneira inédita, o título da Premier League pela quarta vez consecutiva.

Do outro lado, o Manchester United, sob a liderança de Erik ten Hag, também teve uma pré-temporada repleta de desafios e ajustes. A equipe disputou uma série de amistosos desafiadores, incluindo derrotas para o Liverpool. No entanto, o United também conquistou vitórias importantes contra Rangers, Arsenal e Betis, o que ajudou a calibrar o time para a nova temporada.

A vitória na final da FA Cup contra o mesmo Manchester City foi um marco importante para os Red Devils, que salvaram a temporada, se classifiando para a Europa League e impedindo que o rival conquistasse a dobradinha nacional.

Prováveis escalações

Manchester City: Ortega; Lewis, Ruben Dias, Akanji, Gvardiol; Kovacic, De Bruyne; Bobb, Bernardo Silva, Grealish; Haaland.

Manchetser United: Onana; Dalot, Maguire, Martinez, Amass; Casemiro, Mainoo; Amad, Bruno Fernandes, Rashford; Zirkzee.

Desfalques

Manchester City

Sem desfalques confirmados.

Manchester United

William Fish, Leny Yoro, Hojlund e Malacia são desfalques dos Red Devils para a decisão

Quando é?